مدرب منتخب اليد يصل القاهرة اليوم.. ومؤتمر صحفي الجمعة المقبل

يصل القاهرة اليوم المدير الفني الاسباني العالمي خوان كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب اليد الاول.

وهي الزيارة الأولى لمصر عقب تعاقد اتحاد اليد معه برئاسة دكتور محمد الامين لتولي مسئولية قيادة الفراعنه وتحقيق اهداف عالمية وضعها اتحاد اليد نصب عينيه في المستقبل القريب بعد تحقيق المركز الرابع في اولمبياد طوكيو الاخيرة بعدما كانوا قاب قوسين او ادني من تحقيق ميدالية تاريخية في الالعاب الجماعية ، وبعد مونديال رائع في السويد وبولندا انهاه منتخبنا في المركز السابع عالميا وهدفه المستقبلي المنافسه ودخول عالم الكبار واعتلاء منصات التتويج ولذلك تعاقد مع مدير فني صاحب خبرات عالميه وسبق له التتويج بكاس العالم مع المنتخب الاسباني بالاضافة الي سيرة ذاتيه متخمه بالبطولات ..

وكشف عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد ان باستور يحضر لقيادة الفراعنة في الاسبوع الدولي الذي ينطلق غدا والالتقاء بالجهاز الفني واللاعبين ووضع خطة الانطلاق وخارطة الطريق للمستقبل ..

ومن المقرر ان يعقد المدرب الاسباني مؤتمرا صحفيا الجمعه المقبل بالتعليم المدني في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي للحديث حول مستقبل كرة اليد واهدافه المستقبلية مع الاتحاد ..

وعلى صعيد متصل أكد الكابتن ايمن صلاح مدير المنتخبات ان منتخب اليد الاول سيتواجد بالكامل بالمحترفين في استقبال المدير الفني الاسباني باستور الذي حرص علي تواجد الجميع في اول تجمع للفراعنه ، وهناك برنامج كامل معد مسبقا في استقبال الخواجه الذي من المقرر ان يكون له دورا كبيرا في قيادة منتخبات اليد ووضع خارطة طريق وتطوير للمسابقات في ظل طفرة يقودها الاتحاد للتطوير