ضباط إسرائيليون يحرضون على اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري

دعا ضباط إسرائيليون كبار سابقون وخبراء أمنيون إلى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بدعوى وقوفه وراء اشتعال جبهة الضفة الغربية وتصاعد موجة العمليات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش، وكونه المسؤول عن استراتيجية "وحدة الجبهات".

وفي تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال اللواء المتقاعد إيتان دانغوت، والذي عمل سكرتيرا عسكريا لثلاثة وزراء سابقين، إن العاروري الأكثر خطورة وأهمية اليوم في حماس، ومحكوم عليه بالموت وحبذا لو أن ذلك يتم عاجلاً.

أما أحد ضابط "الشاباك" السابقين، المدعو ميخا كوبي، على خلفية عمله في تعقب نشاطات العاروري منذ 30 عامًا، فقال: "يجب أن يكون العاروري أول الأهداف التي يجب اغتيالها، هذا شخص يتوقع منه الخطر".

وبحسب التحقيق، فإن رئيس الموساد السابق "يوسي كوهين" وضع العاروري على رأس أولويات الاستهداف في الجهاز.

وتطرق التحقيق الإسرائيلي إلى شخصية العاروري وسيرته باعتباره "كبير الإستراتيجيين" في حماس، مشيرا إلى أنه اكتسب خلال سنوات أسره في سجون إسرائيل معرفة كبيرة باللغة العبرية مكنته من الفهم العميق لشؤون إسرائيل ونقاط ضعفها حتى بعد الإفراج عنه في صفقة شاليط وإبعاده للخارج عام 2010.