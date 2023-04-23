تحرير 47 محضر مخالفة تموينية خلال عيد الفطر بمطروح

أكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أن مديرية التموين وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة نظمت حملة تموينية مكبرة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.



وأوضحت مدير تموين مطروح أن الحملة أسفرت عن تحرير تقارير نقص وزن لعدد من المخابز البلدية وكذلك تقارير إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات بعدد ٦ تقارير بمعرفة إدارة الرقابة.

وأشارت (مساعد) إلى أنه مع تكثيف جهود متابعة الأسواق والمخابز البلدية وتفقد الحالة التموينية خلال أيام العيد تم ضبط وتحرير ٢١ محضرا منها محضر عرض جمبري منتهى الصلاحية للبيع بأحد المحلات، و17 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و٢محضر تقارير مخابز بلدية نقص وزن، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر.