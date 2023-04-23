ثالث أيام العيد.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والموافق ثالث أيام عيد الفطر، شابين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزلباني عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس.

كما اعتقلت الشاب عز الدين طحان عقب اقتحامها منزله في حي رأس العمود، وخلفت دمارا كبيرا في منزله.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الاحد، ما قامت به قوات الاحتلال من نصب للعلم الاسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، والذي يعد تدنيساً للمكان المقدس والديني، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، في بيان له، اليوم الأحد، إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه على سطحه وجدرانه وهو بذلك يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.