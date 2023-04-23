الدينار الكويتي يتراجع.. ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم

انخفض الدينار الكويتى مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 15 قرشا و16 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى بنوك مصر والأهلى والبنك المركزي، فيما استقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

ويرصد "صدى البلد"، حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و بنكي الأهلي ومصر.

أسعار العملات العربية

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 99.68 جنيه للشراء و100.68 جنيه للبيع مقارنة بـ 100.83 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 15 قرشا.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 99.68 جنيه للشراء و100.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.52جنيه للشراء و 100.89جنيه للبيع مقارنة 101.05جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 16 قرشا.



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.