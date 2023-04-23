انشقاق أحد ضباط ميليشيا الدعم السريع وانضمامه ومجموعته وعتادهم إلى الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، انضمام رائد من ميليشيا الدعم السريع، اليوم الأحد، إلى القوات المسلحة السودانية.

وجاء في بيان الجيش: "انضمام الرائد حسين هداي عمر عيسي، من ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ومجموعته المكونة من 125 فردا و25 عربة بكامل العتاد، للقوات المسلحة؛ وذلك استجابة لقرار القائد العام للقوات المسلحة".

وكانت وزارة الدفاع الألمانية، قد أعلنت، اليوم الأحد، عن هبوط أول طائرة عسكرية ألمانية على الأراضي السودانية؛ من أجل إجلاء الرعايا الألمان المتواجدين هناك.

وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر: "تنسق وزارتي الدفاع والخارجية معًا، عملية إجلاء جارية للمواطنين الألمان في السودان، بالتشاور مع شركائنا".

وأضافت الوزارة: "هدفنا هو إخراج أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخرطوم في هذا الوضع الخطير، وبقدر الإمكان، سنأخذ معنا أيضا مواطنين من الاتحاد الأوروبي، ومواطنين آخرين".