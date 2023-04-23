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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرفة عمليات السياحة تستجيب فورا لأي شكوى ترد إليها فى العيد

رحلة بـ 50 جنيه.. كاتب صحفي يقترح برنامجا سياحيا لقضاء إجازة العيد

الصحفي محمد الاسكندرانى
الصحفي محمد الاسكندرانى

قال الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى المتخصص في الشأن السياحي في موقع صدى البلد، أن المؤسسات السياحية والترفيهية فى مصر حققت معادلة ناجحة نحو انضباط ومتابعة وتقديم الخدمات السياحية والحفاظ على جودة المنتج السياحي ، بالإضافة إلى مد فترات الزيارة للجمهور الى ساعتين إضافيتين في اجازات الاعياد فى عدة  مواقع منها المتحف المصري بالتحرير .

وأكد محمد الاسكندراني في لقاء مع برنامج طعم البيوت تقديم الإعلامية نيفين القاضي المذاع على القناة الثانية المصرية ، أن هناك غرفة عمليات لوزارة السياحة والآثار على تواصل دائم مع لجانها و مكاتبها فى كافة المحافظات السياحية ، لتلقي شكاوى السائحين و التعامل معها بشكل فوري بالإضافة إلى التفتيش والمتابعة على المنشآت الفندقية و السياحية و شركات السياحة ، عبر  الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654 .

واستكمل الكاتب الصحفي أنه خاض تجربة الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة السياحة ، ويتلقى إجابة ومتابعة رائعة للرد و التعامل مع الشكاوى ، لافتا أنه على المواطن المصري و السائح معرفة حقوقه وواجباته ، موضحا أن المتاحف والمواقع الأثرية يجب عليها مراعاة الانضباط السلوكي والقيمي ، بالاضافة إلى الحفاظ على نظافة المكان وعدم لمس الآثار .

واستطرد محمد الاسكندراني قائلا : أن هناك مشهد رائع استوقفه أمام المتحف المصري الكبير ، تشرح خلاله أم مصرية لثلاث من أطفالها ماهو المتحف المصري الكبير وما يحتويه من آثر قيم واصفا بأنه ترنيمة ثقافية للاستمتاع بثقافة وتاريخ مصر بالإضافة إلى تنمية ثقافة أطفالنا والتمسك بالهوية المصرية .

واقترح الاسكندرانى ثلاث برامج سياحية بتكلفة تقدر ما بين 50 الي 60 جنيه للفرد ، وهي القلعة ثم حديقة الازهر و شارع المعز ، وبرنامج أخر المتحف المصري في التحرير و ممشي أهل مصر ، والبرنامج الثالث زيارة للمتحف المصري الكبير و منطقة آثار الهرم .

وأكد أن المتحف المصري الكبير فتح باب الزيارة التجريبية ، وعقب دخولك ستجد مسلة الملك رمسيس بالإضافة إلى بهو المتحف وعمود النصر للملك مرنبتاح ، ومنطقة الترفيهة التى يوجد بها أفخم براند من مطاعم وكافيهات و منطقة سوق التحف.

محمد الاسكندراني برنامج سياحي صدى البلد السياحة المتحف المصري الكبير

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