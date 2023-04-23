انطلاق الفوج الثامن عشر للطلاب الوافدين بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها الوزارة للطلاب الوافدين، انطلق الفوج الثامن عشر من أفواج معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والذي يستضيف 42 طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد والذي يستمر حتى الثلاثاء 25 / 4/ 2023م بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.

يذكر أن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم الثقافية والسياحية والأثرية بالمحافظة.



وهنأت وزارة الأوقاف، الفائزين في مسابقة “رمضان شهر القرآن”، والتي أذيعت طوال شهر رمضان المبارك 1444هــ، عبر إذاعة القرآن الكريم، حيث شارك في المسابقة، على مدار الشهر الكريم، 120 ألف متسابق، فاز منهم 35 متسابقًا، بجوائز مالية “ألف جنيه” لكل واحد منهم، بإجمالي 35 ألف جنيه، وهم كالتالي:

أولًا : الفائزون في الأسئلة اليومية:

1. عمر حاتم المحمدي - بالفرقة الأولي بكلية هندسة شبرا جامعة بنها - القاهرة

2. سوزان فؤاد سليمان - طبيبة أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث - الجيزة

3. عاصم هشام عبد الخالق أبو زيد - صحفي مراسل محافظة الغربية بجريدة الوطن - الغربية

4. محمد أحمد أمين عبد الله - مهندس اتصالات بالمعهد القومي للاتصالات - القاهرة

5. أحمد محمد غريب أحمد - بالصف الأول الثانوي بمدرسة آل أبو سلمة الثانوية العسكرية بنين بالعريش - شمال سيناء

6. أحمد عبد المنعم إسماعيل عبد الرحمن - إمام وخطيب بأوقاف أبو زنيمة - جنوب سيناء

7. سعيد بيومي السيد حسن - مشرف أمن بدريم لاند - القليوبية

8. فايزة محمد عبد الحكيم عبد الحميد - معلمة قرآن كريم بمعهد القراءات الأزهري للفتيات بدمنهور - البحيرة

9. شهد إبراهيم السعيد أبو ريا - بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عبد المجيد الشهاوي الإعدادية بنات بقرية نمرة البصل مركز المحلة الكبرى - الغربية

10. محمد أشرف رمضان شعبان - مهندس ميكانيكا في شركة إيديتا - بني سويف

11. إيهاب محسن السيد أبو المعاطي - مأمور جمارك بالإدارة المركزية لجمارك دمياط - دمياط

12. مصطفى محمد حسن خضر - مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بأسيوط - الأقصر

13. عائشة عبد الفتاح جودة علي - مديرة مدرسة الشهيد محمد ممدوح الإعدادية الثانوية بقرية تلات - الفيوم

14. حليمة مراد راضي - بالفرقة الثالثة بكلية التربية شعبة اللغة العربية جامعة الأزهر بنات بالقاهرة - الجيزة

15. أحمد يحيى صديق - دكتور علم التشريح بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف - بني سويف

16. آية محسن عبده - الصف الثالث الثانوي العام مدرسة العزيز بالله الثانوية بنات القاهرة - القاهرة

17. محمد عبد المهيمن علي عبد اللطيف - فني بشركة القاهرة للصناعات المغذية - الشرقية

18. مجدي عبد الغني محمد سالم - واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف - قنا

19. حمدي أبو المجد سليمان أحمد - معلم علوم شرعية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية - البحر الأحمر

20. سناء حسين تحسين حسين - بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة سوهاج - سوهاج

21. محاسن عطية محمد إبراهيم - واعظة معتمدة - الإسكندرية

22. تقى أكرم عبد الرحمن عبد المنعم شكري - بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمعهد فتيات المستقبل النموذجي - السويس

23. ناجي أحمد عبد السلام عبد الوهاب - معلم أول لغة عربية بمدرسة العريش الثانوية المتقدمة بمديرية التربية والتعليم بالعريش - شمال سيناء

24. الزهراء عبد العال أحمد عبد اللطيف - الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة سوهاج - سوهاج

25. محمد السيد البدوي محمد حامد - أخصائي اجتماعي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة - الدقهلية

26. نور ربيع محمد رمضان - مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات - أسيوط

27. فاطمة الزهراء سيد شمس علي فراج - مهندسة معمارية بالإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر الشريف - المنيا

28. إبراهيم صبحي محمود محمود - بالفرقة الرابعة بكلية تربية عام رياضة جامعة بني سويف - بني سويف

29. محمد بنداري أحمد علام معلم خبير رياضيات بمدرسة عصام علام الإعدادية بكفر عسكر بإدارة تلا التعليمية - المنوفية

30. أيمن إبراهيم محمد عبده - مهندس زراعي بهيئة الأوقاف المصرية بالدقي - الجيزة