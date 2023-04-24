مخرج يحيى وكنوز: المسلسل اعتمد على إرساء الثقافة والمعلومات لدى الأطفال

أكد المخرج محمد عيد، مخرج مسلسل “يحيى وكنوز” للأطفال، انه تم العمل على وضع المعلومة في اطار درامي، إضافة إلى التركيز على المعلومات التاريخية وامدادا الأطفال بالمعلومات.

وقال محمد عيد، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه أتمنى أن يكون هناك موسم ثالث لمسلسل “يحيى وكنوز”، من اجل ارساء الثقافة والمعلومات، لدى الأطفال.

شاركوا في العمل

وتابع مخرج مسلسل “يحيى وكنوز، أن عدد من الفنانين الكبار شاركوا في العمل على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد العوضي، وكان لديهم سعادة كبيرة بالمشاركة في العمل.