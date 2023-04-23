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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون روس: لافروف لن يلتقي بلينكن على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال مسؤولون روس، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، لا يخططان للاجتماع على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يرأسه “لافروف”، غدا الإثنين.

واستمرت التوترات في التصاعد بين روسيا والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وتعميق الخلافات الدبلوماسية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله: "لا توجد مثل هذه الخطط، بشكل عام ليس لدينا أجندة مع الأمريكيين للمناقشة على المستوى الوزاري في الوقت الحالي".

وبشأن الخلاف حول التأشيرات فكثفت موسكو من خطابها في نزاع دبلوماسي مع واشنطن قبل الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الروسي للصحفيين في مقابلة في وقت سابق من اليوم،  إن روسيا لن تسامح الولايات المتحدة على عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس للسفر إلى الولايات المتحدة وتغطية تصريحات لافروف.

وأشارت وسائل إعلام رسمية روسية إلى أن موسكو ستتخذ خطوات انتقامية ضد المراسلين الأمريكيين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله "يجب ألا يساور الولايات المتحدة أدنى شك في أن الصحفيين الأمريكيين سيشعرون بأقصى قدر من الانزعاج بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة لمجموعة من الصحفيين الروس للعمل في أحداث الأمم المتحدة في نيويورك".
 

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