كلية الصيدلة جامعة القاهرة تنظم معرض التوظيف السادس عشر

تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة معرض التوظيف السادس عشر "معرض مهني SUSTx، وفي إطار حرص الكلية علي تحقيق الإستفادة الكبيرة من المعرض سوف يتم تقديم جلسات التطوير الوظيفي بشكل مجاني للطلاب قبل يوم الملتقي، وسوف تكون الجلسات مسجلة ويعطي شهادة حضور إلكترونية للحاضرين.

وتهدف كلية الصيدلة جامعة القاهرة من خلال ملتقي التوظيف فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدما في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة، وحل مشكلة البطالة، حيث يمكن العثور على فرصةعمل مناسبة من خلال الشركات العديدة الوطنية والمتعددة الجنسيات المشاركة في معرض التوظيف السادس عشر.

ويقام معرض التوظيف السادس عشر "معرض مهني SUSTx بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يومي 14-15 من شهر مايو المقبل، وأكدت الكلية على أن المشاركة فى هذا المعرض مجانية لطلاب وخريجين كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية.

وعلي جانب آخر تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 1187 حالة مرضية، وإجراء 164 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصي.