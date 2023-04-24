الأسواق العربية تستقطب 10.2 مليار دولار سيوله خلال أسبوع

أعلن صندوق النقد العربي عن استحواذ سوقا أبوظبي للأوراق المالية و دبي المالي على نحو 20% من السيولة المستقطبة في البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي أن البورصات العربية استقطبت سيولة بنحو 10.28 مليار دولار خلال الأسبوع المنصرم بلغ نصيب سوقي أبوظبي ودبي منها نحو 2.009 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد العربي أن سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الأسبوع الماضي من 1.489 مليار دولار إلى 1.522 مليار دولار، بينما زادت سيولة سوق دبي المالي بنحو 41.4% من 344.4 مليون دولار إلى 487.06 مليون دولار.

السوق السعودي يحصل النصيب الأكبر من السيولة

ووفقا لتقرير صندوق النقد العربي فقد وصلت السيولة المستقطبة في السوق المالية السعودية نحو 6.75 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وبورصة قطر 523.2 مليون دولار، والكويت 502.08 مليون دولار، ومصر 402.18 مليون دولار.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن السيولة المستقطبة في بورصة عمان بلغت نحو 33.5 مليون دولار، وبورصة مسقط 26.9 مليون دولار، وبورصة العراق 12.99 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن السيولة فى بورصة البحرين وصلت إلى 7.08 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة تونس 3.96 مليون دولار، وبورصة فلسطين 3.83 مليون دولار، وبورصة دمشق 412.9 ألف دولار.