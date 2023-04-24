عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق العربية تستقطب 10.2 مليار دولار سيوله خلال أسبوع

البورصات العربية
البورصات العربية

أعلن صندوق النقد العربي عن استحواذ سوقا أبوظبي للأوراق المالية و دبي المالي على نحو 20% من السيولة المستقطبة في البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي أن البورصات العربية استقطبت سيولة بنحو 10.28 مليار دولار خلال الأسبوع المنصرم بلغ نصيب سوقي أبوظبي ودبي منها نحو 2.009 مليار دولار. 

txt

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي..وإيجي إكس يغلق عند 17516.04 نقطة

txt

المصريون يستحوذون على 81% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

وذكر صندوق النقد العربي أن سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الأسبوع الماضي من 1.489 مليار دولار إلى 1.522 مليار دولار، بينما زادت سيولة سوق دبي المالي بنحو 41.4% من 344.4 مليون دولار إلى 487.06 مليون دولار.

السوق السعودي يحصل النصيب الأكبر من السيولة

ووفقا لتقرير صندوق النقد العربي  فقد وصلت السيولة المستقطبة في السوق المالية السعودية نحو 6.75 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وبورصة قطر 523.2 مليون دولار، والكويت 502.08 مليون دولار، ومصر 402.18 مليون دولار.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن السيولة المستقطبة في بورصة عمان بلغت نحو 33.5 مليون دولار، وبورصة مسقط 26.9 مليون دولار، وبورصة العراق 12.99 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن السيولة فى بورصة البحرين وصلت إلى 7.08 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة تونس 3.96 مليون دولار، وبورصة فلسطين 3.83 مليون دولار، وبورصة دمشق 412.9 ألف دولار.

النقد العربي سوق ابوظبي سوق دبي البورصات العربية دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

أصحاب من 17 سنة.. سر الصداقة القوية بين عمرو يوسف وحسن الرداد

حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية 

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

10 جنيهات| محمد رمضان يكشف عن أول عيدية حصل عليها من والده.. فيديو

السفارة اليمنية في الخرطوم تعلن عن خطتها لإجلاء رعاياها من السودان

ضحايا لقمة العيش| رزقه الله بطفلين من ذوي الهمم فسافر إلى ليبيا لعلاجهما عاد لهما في نعش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

لو بتتحرج.. كيفية التخلُّص من تعرُّق القدمَين

اليرقات المشعرة السامة تثير الفزع في بريطانيا

"جذبني حياؤها".. صور نادرة جمعت مي عمر ومحمد سامي

فيديو

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ