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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ثالث أيام العيد| تنظيم رحلات نيلية للمتعافين من الإدمان

صدى البلد

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تقديم الدعم النفسي للمتعافين من تعاطي المخدرات، وذلك بعد مرحلة العلاج، حيث نظم الصندوق أنشطة ترفيهية ورياضية ورحلات نيلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم  خدمات ما بعد العلاج حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية  والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال  أيام عيد الفطر  المبارك، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين ،ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

كما تم تنظيم رحلات نيلية للمتعافين الذين ما زالوا داخل مراكز العزيمة لاستكمال برنامج التأهيل  بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة، وكذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدرب أيضا تنظيم رحلة للمتعافين لزيارة المتحف الحربى ببورسعيد

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي  ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي و برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

كما يتم توفير ورش  لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق  العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،إضافة  الى اتاحة القروض لتمويل  المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  للمتعافين ضمن  مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي حيث  تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.


على جانب اخر  أشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الى  أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

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