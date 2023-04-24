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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء| جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة في العملية التعليمية.. وصيدلة القاهرة تنظم معرض التوظيف الـ16

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كلية الصيدلة جامعة القاهرة تنظم معرض التوظيف السادس عشر

تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة معرض التوظيف السادس عشر "معرض مهني SUSTx، وفي إطار حرص الكلية علي تحقيق الإستفادة الكبيرة من المعرض سوف يتم تقديم جلسات التطوير الوظيفي بشكل مجاني للطلاب قبل يوم الملتقي، وسوف تكون الجلسات مسجلة ويعطي شهادة حضور إلكترونية للحاضرين.

 

تعرف على مميزات اعتماد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

أعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد، على يد كوكبة من الخبراء الممارسين للقيادة والإدارة بمؤسسات الدولة، ممن يتمتعون بالخبرات الأكاديمية والقيادية على مدار سنوات.

 

كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد استطلاع رأى عن مسلسلات رمضان .. تفاصيل
أعلن مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن استطلاع  رأى المصريين حول دراما رمضان ٢٠٢٣

الثلاثاء .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معايير الجودة في العملية التعليمية

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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