وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتابع سير العمل بمستشفى الغردقة العام والحميات خلال عيد الفطر

تفقد الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، اليوم الأحد، مستشفى الغردقة العام، وتفقد جميع أقسام المستشفى، بداية من الطوارئ والاستقبال.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي وطاقم التمريض في أماكن عملهم.

وتم المرور على وحدة الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر كميات كافيه من المستلزمات والأدوية والأمصال، وتوافر أكياس الدم، كما تم المرور على الحضانات والأقسام الداخلي.

كما تم المرور أيضا على مستشفى حميات الغردقة، والتأكد من تواجد الطاقم الطبي والتمريض على رأس العمل، وأشاد بمستوى الأداء والانضباط الطبي.