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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة اليمنية في الخرطوم تعلن عن خطتها لإجلاء رعاياها من السودان

السودان
السودان

أعلنت السفارة اليمنية لدى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، عن خطتها لإجلاء الرعايا من السودان عبر السعودية.

وقال بيان صادر عن السفارة على صفحتها الرسمية: "نفيد سيادتكم انه وبحمد الله وتوفيقه قد اكتملت إجراءات إجلاء الراغبين بالإجلاء من  مواطنينا الأعزاء ، وستكون الأولوية للذين تأثرت مناطقهم  بالصراع الدائر في سوداننا الحبيب ، وذلك إلى بلادنا  الحبيبة عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نتقدم لها بجزيل الشكر والتقدير لإسهاماتها المقدرة في هذا البرنامج 
وسيتم إعلان مواعيد وأماكن الإجلاء من ولاية الخرطوم اليوم".  

وتابعت: "عليه نرجو من مواطنينا الأعزاء  الذين سيتم إجلاؤهم اختيار  أحذية وملابس مريحة وفقًا لطبيعة الرحلة الطويلة والتأكيد على حمل جوازات السفر الخاصة بهم ، وكذلك حمل أمتعة يدوية بحد أقصى 8 كجم ، بما في ذلك الماء و الطعام الكافي لهذه الرحلة".

وأشارت: "عليه نرجو من مواطنينا الأعزاء  الذين يرغبون في الإجلاء أن يتابعوا وبصورة مستمرة  مجموعات whatsapp وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة والجالية واتحاد الطلاب وأن يكونوا على تواصل تام مع بقية المواطنين القاطنين بالقرب منهم لمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء".

 

المملكة العربية السعودية التواصل الاجتماعي السودان السفارة اليمنية

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