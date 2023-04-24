أصحاب من 17 سنة.. سر الصداقة القوية بين عمرو يوسف وحسن الرداد

أكد الفنان عمرو يوسف، أن صداقته مع الفنان حسن الرداد، تتجاوز 17 عاما، مشيرا إلى أنه قد جمعهما أعمالا فنية من قبل أشهرها مسلسل “الدالي”، في رمضان 2007.

وقال عمرو يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “سي بي سي”، انه أعتبر حسن الرداد صديق مدرسة رغم أنهما لم يكونا أصدقاء خلال فترة الدراسة.

وتابع الفنان عمرو يوسف، أن أول أجر حصلت عليه في حياته، من خلال عمله بمطعم مخبوزات في الفترة الصباحية، و كـ"سايس" سيارات بأحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المسائية، كان 10 دولار في الساعة، أما عمله في الفترة المسائية كان معتمدًا على نظام الإكرامية.