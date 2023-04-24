نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
بعد عودتهما… ١٠ صور أثارت الجدل ل نسرين طافش وزوجها
تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء عودتها لزوجها بعد أنفصال دام نحو ٦ أشهر.
نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة
يُعرف أيضًا LADA أو داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين باسم
يعتبر مرض السكري من النوع 1.5 أو ما يعرف بـ داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين من الأنواع النادرة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.
سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر
غالبًا ما تكون أعراض السرطان غامضة ودقيقة، هذا هو الحال بالنسبة لـ سرطان الرئة ، حيث لا توجد عادة علامات أو أعراض في مراحله المبكرة، هذا يمكن أن يجعل الكشف المبكر عن السرطان صعبًا. ومع ذلك ، فإن معرفة العلامات التحذيرية مسبقًا يمكن أن يساعدك في اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب ، إذا واجهت أيًا منها.
ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين
هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن علاقتكما تقترب من الطلاق ولكن هناك 4 علامات تدل على دقة 90٪ في إخبارنا بأن الزواج على وشك الانتهاء.
وفقا لبحث من جون جوتمان ، دكتوراه ، المؤسس المشارك لمعهد جوتمان ، الذي يقدم المشورة للأزواج ويعلم مقدمي الرعاية الصحية العقلية ، هناك 4 علامات مؤكدة تتنبأ بالطلاق.