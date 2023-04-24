نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء عودتها لزوجها بعد أنفصال دام نحو ٦ أشهر.



يُعرف أيضًا LADA أو داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين باسم

يعتبر مرض السكري من النوع 1.5 أو ما يعرف بـ داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين من الأنواع النادرة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

غالبًا ما تكون أعراض السرطان غامضة ودقيقة، هذا هو الحال بالنسبة لـ سرطان الرئة ، حيث لا توجد عادة علامات أو أعراض في مراحله المبكرة، هذا يمكن أن يجعل الكشف المبكر عن السرطان صعبًا. ومع ذلك ، فإن معرفة العلامات التحذيرية مسبقًا يمكن أن يساعدك في اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب ، إذا واجهت أيًا منها.

هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن علاقتكما تقترب من الطلاق ولكن هناك 4 علامات تدل على دقة 90٪ في إخبارنا بأن الزواج على وشك الانتهاء.

وفقا لبحث من جون جوتمان ، دكتوراه ، المؤسس المشارك لمعهد جوتمان ، الذي يقدم المشورة للأزواج ويعلم مقدمي الرعاية الصحية العقلية ، هناك 4 علامات مؤكدة تتنبأ بالطلاق.