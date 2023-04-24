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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موبايلات وقطع غيار تكيبفات.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من قطع غيار التكييفات، ومحاولة راكب مصري اخر حاول تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

 

المحاولة الأولى اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الرحمن ناصر مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

 

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد خيري رضوان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من قطع الغيار، قام احمد عمر كحك مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد جمال رشدي و وليد جمال و اسلام رافت تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥٧٤ وحدة قطع غيار خاصة بالتكييفات عبارة عن وحدات تحكم، حساسات، محابس.

 

أما المحاولة الثانية فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخليج القادمة من البحرين حيث استوقف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد قاسم و انور علي واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات يشتبه أن تكون تليفونات.

 

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد محمد عبد السلام مأمور الجمرك بتفتيش الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عدد من التليفونات المحمولة مخبأة بين الملابس بحقيبة الراكب، قام أسامة دياب مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من احمد عبد السلام و اسلام رافت تحت اشراف احمد سيد عافية مدير الحركة وذلك لعد وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٢ تليفون محمول.

 

أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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