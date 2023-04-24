محمد رمضان: مسلسلي القادم سيكون مع المخرج محمد سامي.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل أهم أعماله القادمة، مؤكدا أن مسلسله القادم سيكون من تأليف وإخراج محمد سامي.

وأضاف في لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc :«سعيد صالح له فضل كبير عليّا وأول إيد حقيقية اتمدت لي ودخلني عالم الاحتراف وتعلمت منه المسرح منه، وازاي تكون لي طلة على المسرح وأخطف الجمهور من أول طلة».

عندى فيلم ع الزيرو

وتابع الفنان محمد رمضان، إن شاء الله عندي فيلم “ع الزيرو” في عيد الأضحى، وعندي حفلات غنائية، وشغالين حاليا على فكرة مسلسل رمضان 2024 وهيكون من تأليف وإخراج محمد سامى».