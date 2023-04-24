مرور مفاجئ لوكيل صحة مطروح على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مفاجئ، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية في إطار المتابعة المستمرة لخطة الطوارئ في أيام العيد بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بمحافظة مطروح تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم المرور على مستشفى التوليد والصحة الانجابية لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين المترددين عليها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

وأكد "سالم" استمرار ا انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بصفة عاجلة وكذلك انعقاد غرفة الطوارئ الوقائية وتكثيف الرقابة على محالّ ومنافذ الأغذية، ومتابعة منظومة صرف الألبان بالوحدات خلال فترات الأعياد.



ومن ناحية أخرى أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم كذلك متابعة عمل فرق العيادات المتنقلة بالمتنزهات والحدائق العامة خلال فترة الاعيادفي إطار توفير عيادات التأمين الطبي داخل أماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تفقد الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة وفرق التثقيف الصحي مع استقبال المواطنين وعمل اللقاءات الجماهيرية للتوعية والتثقيف الصحي مع تواجدهم على مدار اليوم للكشف على الحالات وتقديم المشورة الطبية للمواطنين يرافقه الدكتورة مروة عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية.