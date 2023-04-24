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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زيادة موازنة الدعم تساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة

رحاب موسي، عضو مجلس
رحاب موسي، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضافت النائبة رحاب موسي ،  أن حزمة البرامج الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي  تساهم فى التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور القيادة السياسية باحتياجات المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة .

وأكدت موسي ،  أن القيادة السياسية تسعد دائما  للتخفيف عن المواطنين عبر حزمة من البرامج الاجتماعية والقرارات الاقتصادية فى إطار سياسة ورؤية اجتماعية حاكمة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن وهو ما ظهر بجلاء فى التوجيهات الرئاسية بتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بجانب 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم فى السلع التموينية.

وأضافت موسي ،أن هذه الزيادة فى دعم الموازنة لتفعيل الحماية الاجتماعية من رفع المرتبات والمعاشات ودعم البرامج المفعلة الآن من "حياة كريمة" و تكافل وكرامة والمبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة  سوف يكون له الأثر الحتمي على رفع مستوى دخل المواطنين لمواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

رحاب موسى مجلس النواب الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

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