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برلمان

برلماني: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ترجمة لشعور الرئيس بالمواطنين ومساندتهم

محمد عريبي، عضو لجنة
محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ

ثمن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على إدخال البهجة في نفوس كل أسرة مصرية وتوجيه كافة أوجه الدعم في ظل مواجهة موجة تضخمية عالمية وظروف اقتصادية فرضتها الحروب تحتاج لمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية.

 

 

وأشار النائب محمد عريبي، في بيان له، إلى أن هذا التوجيه سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل ملايين من المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على النحو الذي يرتقي بمستوى المعيشة وضمان دعم كل مواطن في ظل الظروف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ولفت عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة تترجم شعوره بآلام المواطنين وصعوبة عبورهم بهذه الأزمة الاقتصادية، مما سيبعث بالعديد من رسائل الدعم والمساندة من قبل القيادة السياسية والوقوف بجانب المواطن في سبيل تحقيق حياة كريمة لهم دون تأثر بالغ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بشأن تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية، سيحقق توازنا كبيرا في ظل التغير المستمر في أسعار السلع المتزايد نتيجة اضطراب الأسواق. 

محمد عريبي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي موازنة

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