دولارات وريالات.. موظف بمطار القاهرة يعثر على حقيبة أموال في الجراج

عثر “محمود ابراهيم” بهنسي مدير ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي علي حقيبة لراكب بداخلها 4 الاف ريال ودولارات وجواز سفر ، وقام بتسليمها إلي سلطات الأمن بالمطار .

الواقعة، "أثناء تفقد الموظف الأمين لساحات انتظار السيارات لمبني الركاب رقم 3 لمتابعة الخدمات ، عثر علي حقيبة متروكة داخل الساحات ، وبفتحها عثر بداخلها علي المبالغ المالية التي تحتوي 4 الاف ريال ، و دولارات وجواز سفر".

على الفور، قام بتسليمها للجهات المختصة التى وجهت له الشكر على امانته ، وحضر صاحب الحقيبة إلي المطار وعرض مكافأة مالية على مدير ساحات انتظار السيارات الذى رفض اخذ اى مقابل على امانته .