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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دولارات وريالات.. موظف بمطار القاهرة يعثر على حقيبة أموال في الجراج

مطار القاهرة
مطار القاهرة

عثر “محمود ابراهيم” بهنسي مدير ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي علي حقيبة لراكب بداخلها 4 الاف ريال ودولارات وجواز سفر ، وقام بتسليمها إلي سلطات الأمن بالمطار .

الواقعة، "أثناء تفقد الموظف الأمين لساحات انتظار السيارات لمبني الركاب رقم 3 لمتابعة الخدمات ، عثر علي حقيبة متروكة داخل الساحات ، وبفتحها عثر بداخلها علي المبالغ المالية التي تحتوي 4 الاف ريال ، و دولارات وجواز سفر".

على الفور، قام بتسليمها للجهات المختصة التى وجهت له الشكر على امانته ، وحضر صاحب الحقيبة إلي المطار وعرض مكافأة مالية على مدير ساحات انتظار السيارات  الذى رفض اخذ اى مقابل على امانته .

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