أخبار التكنولوجيا| مقارنة بين الكاميرا في هواتف iPhone 14 و iPhone 15.. موبايل سامسونج M04 الرائع بسعر 3000 جنيه فقط

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من طرح سلسلة iPhone 14 منذ 6 أشهر فقط ، إلا أن الترقب لسلسلة iPhone 15 قد بدأ بالفعل.

ففي العام الماضي، أجرت شركة آبل Apple تغييرات كبيرة مع Dynamic Island وميزات الكاميرا ، ومن المتوقع إجراء تحسينات مماثلة هذا العام أيضًا مع السلسلة الجديدة.

مع قدوم عيد الفطر المبارك تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج Galaxy M04 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy M04 ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 8499 روبية هندية أي ما يعادل 3000 جنيه مصري.

أعلنت شركة فيفو Vivo عن هاتف Vivo Y78 + 5G في الصين، كما كشفت التقارير أن هذا هو أول هاتف Vivo من سلسلة Y يأتي مزودًا بشاشة منحنية.

ويوفر الهاتف أيضًا ميزات رئيسية أخرى ، مثل نظام الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 6-series ودعم الشحن بقوة 44 وات.

مع تطبيق تقنية الاتصالات اللاسلكية 5G في جميع أنحاء العالم ، تحول التركيز إلى الجيل التالي من الشبكات اللاسلكية ، 6G.

في حين أن 5G هي بالفعل تحسن كبير مقارنة بالتقنيات اللاسلكية السابقة ، من المتوقع أن تحقق 6G المزيد من التطورات من حيث السرعة و الذكاء الاصطناعي والأمن وكفاءة الطاقة.

في هذا الصدد ، يعد فهم الاختلافات المحتملة بين 5G و 6G أمرًا بالغ الأهمية لفهم إمكانات مستقبل الاتصالات اللاسلكية. فبينما لا تزال 5G في طور الانتشار عالميًا ، فإن البحث والتطوير لـ 6G جاري بالفعل.

أثار قرار تويتر Twitter الأخير بإنهاء علامة التحقق الزرقاء القديمة والبدء في فرض رسوم للحصول على علامات التحقق للمشاهير، الجدل.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ، إيلون ماسك ، إلى النظام القديم على أنه "هراء" ووعد بنظام جديد وأكثر شفافية، ومع ذلك، يبدو أن النظام الجديد لا يخلو من عيوبه.