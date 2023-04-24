موقع إيطالي يرشح 10 وجهات سياحية لمصر.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن الوجهات السياحية في مصر.

وأوضح الفيديو أن موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي،رشح 10 أماكن لزيارتها في مصر في 2022، وعلى رأسها، أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالقاهرة.

كما رشح الموقع الايطالي زيارة مدينتا الأقصر و أسوان، و الغردقة و شرم الشيخ والإسكندرية و واحة سيوة، وغيرها.

وقد وصف الموقع مصر بأروع دول العالم؛ لما تملكه من مواقع أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة.

https://fb.watch/k6bTc6ychs/?mibextid=irwG9G