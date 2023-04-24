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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تخترق أنظمة طائرتي تجسس قرب حدودها

إيران تخترق أنظمة
إيران تخترق أنظمة طائرتي تجسس قرب حدودها

صرح نائب وزير الدفاع الإيراني، أمير راستغاري، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الإيرانية اخترقت أنظمة طائرتي تجسس في وقت واحد قرب الحدود الجوية للبلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن راستيغاري، إنه لم يتم الكشف عن موعد عملية اختراق الطائرتين أو الدولة المالكة للطائرتين، مشيرا إلى أنه تم العثور على طائرتي التجسس أثناء قيامهما بمراقبة استخباراتية داخل منطقة معلومات الطيران في المجال الجوي الإيراني.

وأضاف راستيغاري: "لقد أحدثنا خللا في وظائف كلتا الطائرتين ضمن هذا النطاق الترددي"، مشيرا إلى أنه بمجرد أن أدرك الطيارون محاولات الاختراق، أبلغوا قاعدتهم بأن "جهاز تشويش نشط هنا ولا يمكننا مواصلة العملية".

في السياق ذاته، حذر راستيغاري من أن إيران قادرة على رصد كافة أبعاد الموجات الكهرومغناطيسية للعدو وشن هجمات ردا على ذلك.

يذكر أن الجيش الإيراني كان قد أعلن، يوم 2 أبريل الجاري، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد.

وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "EP-3E" اقتربت من الحدود المائية لإيران.

وأضاف البيان أنه "على الفور قامت القوات البحرية بتوجيه تحذيرا للطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن"، ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.

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