إعادة إحياء ما تم تهميشه..ماذا قال الأدباء والمؤلفون عن اليوم العالمي للكتاب؟

يحتفل العالم سنويا، باليوم العالمي للكتاب، وحقوق المؤلف، وذلك بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، ويعتبر توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخ رمزي في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، وميغيل دي ثيربانتس.

وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب نشر العديد من الكتُاب عبر حساباتهم على فيسبوك ذكرياتهم مع الكتب و مسيرتهم في الكتابة و أعمالهم الأدبية و افضل الكتب التي أثرت فيهم.

رشا الفوال كاتبة

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

قائمة اصداراتي

١_ديوان حبنا قامت صلاته بالعامية عام ٢٠١١م عن سلسلة أدب الجماهير

٢_ديوان قبل ذهابي نصوص نثرية عام ٢٠١٣م عن سلسلة إبداع الحرية

٣_ديوان ألف حيلة وحيلة بالعامية الطبعة الأولى عام ٢٠١٥م عن دار ليان ، والطبعة الثانية عام ٢٠١٦م عن دار العبير للنشر

٤_ديوان ياللا هانرسم للأطفال عام ٢٠١٦م عن المركز القومي لثقافة الطفل

٥_ديوان عرض مضحك بالعامية عام ٢٠١٧م عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حصد المركز الأول في المسابقة الأدبية المركزية

٦_ديوان موت الوجع : عن الوطن والناس عام ٢٠٢٠م عن دار ميتابوك للطباعة والنشر

٧_الكتاب النقدي الأول ، العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية: مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي عام ٢٠٢١م عن دارميتابوك للطباعة والنشو

٨_ديوان جايز تحزن: من إرهاصات فرويد الأولى بالعامية عام ٢٠٢١م عن الهيئة المصرية العامة للكتاب

٩_الكتاب النقدي الثاني ، أزمة هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم عام ٢٠٢٢م عن دار ميتابوك للطباعةوالنشر ، حصد جائزة أحمد فؤاد نجم برعاية مؤسسة ساويرس فئة الدراسات النقدية

١٠_ديوان عن العشاق: أغاني الصبر ع المكتوب عام ٢٠٢٣م عن دار ميتابوك للطباعة والنشر

١١_الكتاب النقدي الثالث ، صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر: مقاربة نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية

عام ٢٠٢٣م عن سلسلة الدراسات النقدية بالهيئة المصرية العامة للكتاب





مصطفى البلكي روائي

في اليوم العالمي للكتاب هذا هو حصاد رحلتي مع الكتابة حتى الآن

ـ الجمل هام للنبي.. قصص قصيرة.. مركز الحضارة

ـ تل الفواخير.. رواية.. الهيئة العامة لقصور الثقافة

طبعة ثانية دار أطلس 2019

ـرمسيس الثاني البناء الأعظم روايات الهلال

ـ بياع الملاح.. . رواية.. .. مركز الحضارة

ـ بينوزيم.. الكاهن الأكبر.. . روايات الهلال

ـ طوق من مسد رواية سلسلة إبداعات الهيئة العامة لقصور الثقافة

طبعة ثانية دار الاسلام 2020

ـ الإضراب الأول روايات الهلال التاريخية

ـ ساوتى رواية روايات الهلال التاريخية

ـ صور مؤجلة للفرجة قصص دار شرقيات

ـ دوامات الصمت والتراب قصور الثقافة سلسلة ابداعات الثورة

ـ سيرة الناطورى رواية مجموعة النيل العربية

ـ أصوات الجرار القديمة قصص دار سما

ـ البحث عن السعادة كتاب الهلال للاولاد والبنات

ـ نفيسة البيضا رواية دار سما

ـ قارئة الأرواح رواية دار سما

ـ ممرات الفتنة رواية الهيئة العامة للكتاب

ـ جلنارة حمراء رواية دار سما

ـ سيدة الوشم رواية دار سما

ـ حكايات مبتورة قصص دار أطلس

ـ بيت العدة والكرباج رواية منشورات إبييدي

. البهبجي رواية دار سما

. نصف الدهشة قصص منشورات بتانة

. واد جده رواية دار سما





محمد المتيم شاعر

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، أحب أن أتوجه بالتحية لعدد من دور النشر التي وضعت ثقتها فيَّ مُحرِّراً لمطبوعاتها وكتبها طوال السنينالماضية، وأبرزها: دار مصر العربية، منشورات الربيع، منصة معنى (السعودية)، وحالياً: مؤسسة الرافدين (العراق - لبنان)، وعصير الكتب.

شكراً لثقتكم، وعطائكم، وتمنياتي بدوام التألق والإبداع.



سهير عبد الحميد كاتبة

في اليوم العالمي للكتاب ...هذا هو الحصاد:

خمسة كتب كانت محاولة لإعادة كتابة جزء من تاريخنا كما ينبغي أن يكتب بموضوعية ، أن أعيد إلى دائرة الضوء ما تم تهميشه أو تجهيلهأو تشويهه .

بدأت الرحلة بالكتاب الأول( قصور مصر ) الذي صدر عن الهيئة العامة للكتاب كمحاولة لتوثيق تاريخ تهدده عوامل التجاهل عبر الزمنوالقرصنة على التراث الذي تحول إلى مقار لهيئات حكومية ومدارس ..ومع الحجر جاء توثيق حياة البشر الين عاشوا يوما بين جدران تلكالقصور ...كان الكتاب رحلة زرت خلالها ٦٧ قصرا من قصور الأمراء والوجهاء والأجانب ، فوضعت يدي على جانب مهم من تاريخ مصرالاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمعماري خلال القرنين ١٩ _ ٢٠

الكتاب الثاني ( اسكندرية من تاني) الصادر عن هيئة قصور الثقافة ، قراءة مختلفة لتاريخ المدينة التي حملت بصمة الأولياء والخواجاتوالجدعان من أولاد البلد ، مزيج تجانس كتجانس ذرات الملح في بحر المدينة ...مدينتي الأثيرة التي أثرت في دون وعي مني واكتشفتمتأخرا أن أجمل ذكريات العمر كانت على شطآنها ..مدينة الذكر والصوفية والخواجات وجدعان القباري والسيالة وبحري ...مدينة تسمتأحياؤها وشواطئها بأسماء الأولياء من العجمي لبحري لسيدي بشر وسان استيفانو القديس المسيحي ، وتطبعت بطابع الخواجات الطليانوالاجريج في عمائها

الكتاب الثالث : (على عتبة المقام ) الصادر عن دار الرواق ، قراءة ودراسة لعلاقة مصر بالتصوف منذ الحضارة المصرية القديمة حتىالعصر الحديث ومحاولة لتتبع أسباب نشأة التصوف الشعبي ثم ظهور الخزعبلات التي نسبت بهتانا وزورا إلى التصوف كحركة فلسفيةفكرية روحية تعبر عن صلب العقيدة الإسلامية ..كان الكتاب محاولة لدراسة الشخصية المصرية من خلال الجانب الروحي فيها الذي وحدمسلميها ومسيحييها حول حب الأولياء والقديسين فجاءت موالدهم وأناشيدهم متطابقة وكأن مريم العذراء أم النور هى السيدة زينب أمالشموع القايدة وكلتاهما امتداد لإيزيس رمز النور والضياء.

الكتاب الرابع ( اغتيال قوت القلوب الدمرداشية _سيدة القصر ) الصادر عن دار ريشة ، هو توثيق لسيرة امرأة أضاعتها السياسةفهمشتها كتب التاريخ ، امرأة تولت منصب شيخ طريقة صوفية للمرة الوحيدة في التاريخ ، سيدة عاشت متناقضات الزهد في خانقاواتالصوفية بجوار مقام جدها الدمرداشي الأكبر ، والرفاهية في قصر والدها الباشا .امرأة كانت كل المعلومات المتداولة عنها أنها صاحبة أولجائزة أدبية ينالها نجيب محفوظ وأنها أحد المتبرعين الثلاث مع والديها لبناء مستشفي الدمرداش . بينما قوت القلوب أديبة من طراز خاصامتدح أدبها الصادر بالفرنسية د.طه حسين وتمنى أن يترجم يوما إلى العربية .

الكتاب الخامس ( سلسال الباشا) الصادر عن دار الرواق ، كتاب كانت فكرته تلح علي منذ سنوات لإعادة كتابة تاريخ أمراء وأميرات الأسرةالعلوية الذين شوهتهم السياسة وأنكرت دورهم وأكملت الدراما عملية التشويه حين صورتهم عاطلون عن الوراثة بينما كان منهم الأدباءوالفنانين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر كالأمير يوسف كمال الذي أسس كلية الفنون الجميلة والأميرة فاطمة إسماعيل مؤسسةجامعة القاهرة، ومن بينهم رجال صدقوا ما عاهدوا مصر عليه فكانوا نموذجا للوطنية ووقفوا يدافعون عن حق مصر في الاستقلال وأبرزهمالأمير عمر طوسون صاحب فكرة إرسال وفد إلى مؤتمر الصلح بفرساي للمطالبة بحق مصر قي تقرير المصير ١٩١٩. ، فكان هو لا سعدزغلول صاحب الفكرة لولا أن أبعده القصر.

هذا حصاد ما فات ونرجو الله الخير فيما هو آت

عبيد عباس شاعر و كاتب مسرحي

في اليوم العالمي للكتاب لم أسرق في حياتي سوي كتاب، ولم أبخل على أحد بشيء سوى بكتاب، ولم أبك على شيء، غير الإنسان، إلا على كتاب _ عندما أحرقتأمي كتبي لأنتبه لدراستي_ ولم أهدِ أو أهدَ هدية أقيم من كتاب، ولم أشترِ في نفس الوقت اثنين من الشيء الواحد سوي الكتاب، ولم أحسدأحدًا على شيء لا أملكه إلا على كتاب.

لا أحب الخلود ولا اتصوره إلا مقترنًا بالقراءة. أحلم بألا ينتهي أجل الإنسان إلا عندما ينتهي من آخر كتاب موجود في الأرض؛ فنحن لانخشى الموت أو لا يجب أن نخشاه إلا لأنه سيحرمنا من الاكتشاف، اكتشاف الجمال، من شعورنا بقرب وصولنا من المطلق، من تلك اللحظةالكاملة التي نعرج فيها لحضرة الإله والحقيقة، والكتاب هو براق الرحلة الوحيد، نقطة تماس السماء بالأرض، والله بالإنسان، والأمواتبالأحياء، وهذا، في تصوري، هو القرب الحقيقي من الله، القرب بالمعرفة.

أنا موجود طبعًا لأني أفكر، وفاعل خالق سعيد قوي لأني أقرأ، أسير حرًّا آمنا مطمئنًا ما دمت متأبطًا كتابًا، قانعًا بما أملك إلا من ذلكالذي يلوح لي دائمًا في كل طريق ولا أملك سوى أن أهرع إليه سعيدًا متلهفًا، حتى إذا وجدته كتابًا قديمًا، قلت ما قاله بورخيس: يا للأسف،لا أستطيع شراء هذا الكتاب، لأني أملك نسخة منه فى البيت.





محمد عطية محمود كاتب وناقد

في اليوم العالمي للكتاب.. أن تعيش في حديقة أشجارها من إبداعاتك وكتاباتك التي ترويها بوجدانك وآمالك وإحباطاتك، وتأملاتك وطموحاتك.. تظللك بظلها الوارف وتغنيك.. هو شعور مفارق لأي شعور محبط في هذا الوجود، وعلامة من علامات التحقق والسعي نحوغايات أرقى وأنقى من كل ما يمكرون..