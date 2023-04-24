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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تكدس مرافقي الحالات.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي أبوحماد

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

قام وكيل الوزارة بالمرور علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتلاحظ وجود تكدس من المرافقين وذوي المرضى بقسم الاستقبال، وشدد وكيل الوزارة على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرافقين.

كما وجه بزيادة عدد هيئة التمريض بالقسم، نظراً لزيادة معدل التردد علي الإستقبال أثناء الزيارة، مع تخصيص غرفة الأطباء الموجودة بالقسم، لصيدلية الإستقبال مع دمج صيدلية الطوارئ بها.

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وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال عطلة العيد، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بالاستقبال، وقام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية.

كما تفقد قسم الكلي الصناعي، والاطمئنان علي إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وحرص على الاستماع إليهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

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