برلماني: مؤسسات الدولة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على سلامة المصريين في السودان

ثمن المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، تحرك الدولة المصرية ونجاحها في إجلاء المصريين من السودان بعد تطور الأحداث هناك، مؤكدا أن هذا التحرك يعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على المواطنين في الداخل والخارج وهو ما ترجمته أجهزة الدولة في التعامل مع الموقف الأخير بعد تصاعد الأحداث في السودان.

وقال "صبور"، إن مؤسسات الدولة بذلت جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على المصريين في السودان وإجلائهم منها وعودتهم للأراضى المصري مشيدا بالدور الذى لعبته الدولة المصرية ونجاح تحركها في هذا الصدد، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على حماية مواطنيها خارج الحدود.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حرصت منذ اليوم الأول على التعامل بحكمة مع الاحداث في السودان ونجحت في عودة مواطنيها، مشيرا إلى أن موقف مصر ثابت من استقرار السودان حتى تنتهى الأزمة وينعم الشعب السودانى الشقيق بالاستقرار والأمن ويحفظ الله السودان الحبيب.