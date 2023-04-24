أكبر مزرعة بالعالم لحماية وحيد القرن معروضة للبيع في مزاد علني.. فيديو

عرضت فضائية " يورونيوز عربي"، مقطع فيديو ترصد من خلاله تفاصيل عرض أكبر مزرعة في العالم لحماية وحيد القرن للبيع في مزاد علني.

وأوضح التقرير المصور أن أكبر مزرعة في العالم لحماية وحيد القرن تقع في جنوب إفريقيا، وهي مزرعة "بلاتينوم راينو" التي تبلغ مساحتها 8500 هكتار وتقع في شمال غرب جنوب أفريقيا وتعد موطنا لما يقرب من 2000 من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وأشارت القناة إلى أن جون هيومز، صاحب المزرعة البالغ 81 عاماً، يقدر إنه أنفق طيلة 30 عاما 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التي وقع في حبها صدفة.

ويعيش نحو 80 في المئة من حيوانات وحيد القرن بالعالم في جنوب أفريقيا، وتفيد تقديرات جماعة (أنقذوا وحيد القرن) المعنية بالحفاظ على هذه الحيوانات بأن أكثر من ألف وحيد قرن قتلت سنويا بين عامي 2013 و2017.