مشابه لأحداث أفغانستان.. تحذير عاجل من أمريكا لـ زيلينسكي بشأن سقوط أوكرانيا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن واشنطن حذرت كييف من الطموحات العسكرية المفرطة، حيث تم تلقي تحذير مماثل قبل وقت قصير من سقوط كابول في عام 2021 وإنهاء حكم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني.

وقالت “بوليتيكو”: إن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا أوكرانيا على مخاطر الإفراط في الطموح وسحب قواتها إلى خط رفيع، وهو نفس التحذير الذي وجهه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني بينما تقدمت طالبان عبر البلاد خلال انسحاب الولايات المتحدة في عام 2021.

في الوقت نفسه، تدرك الولايات المتحدة أنه من غير المرجح أن يتراجع الأوكرانيين.

وقالت ألينا بولياكوفا، المديرة العامة لمركز تحليل السياسة الأوروبية في واشنطن: "كما لو كانت هذه هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لأوكرانيا لإظهار قدرتها على الفوز ، وهذا بالطبع ليس صحيحًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أوائل أغسطس 2021، كثفت طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، وفي 15 أغسطس ، دخلت طالبان كابول وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب.