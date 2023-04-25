عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 أبريل

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


 

الدولار الأمريكى البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي سعر الدولار البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية

بـ 4 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

العقوبات الأمريكية تستهدف 3 أشخاص في الصين بتهمة متعلقة بـ«تسليح بيونج يانج»

روسيا: ضربات أوكرانيا الأخيرة على الممر الإنساني تهدد مبادرة توسيع الحبوب

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ