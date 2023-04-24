أعلى 5 شهادات استثمار إسلامية | تعرف على عائدها ومدتها

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال، تغطية خاصة عن شهادات الادخار الإسلامية وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة مؤخرا، وأصبح بإمكان العملاء الحصول على شهادات ادخار متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عدة بنوك تقدم عوائد مغرية.

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من بين هذه البنوك، يوجد المصرف المتحد الذي يقدم شهادة النخبة الاستثمارية بعائد سنوي متغير يصل إلى 19%، ويتم تحديده وفقا لأحكام الشريعة ونتائج أعمال البنك، ويمكن للعملاء شراء هذه الشهادة من خلال فروع المصرف أو خدماته الرقمية.

أما بنك مصر، فسبق وطرح 4 شهادات ادخار إسلامية لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، ويتم تحديد عوائدها المتغيرة وفقا لأداء البنك. وتبلغ نسبة العائد على هذه الشهادات ما بين 14.350% و15.850%، وتصرف دورياً شهرياً أو ربع سنوياً.

وفي بنك البركة، يمكن للعملاء شراء شهادة ثلاثية بعائد لا يقل عن 19% سنوياً، ويتم صرفه شهرياً، وتبدأ قيمتها من أول ألف جنيه.

شهادة بنك فيصل الإسلامي

وفي بنك فيصل الإسلامي، يقدم شهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي 3.45%، أي ما يساوي 13.8% سنوياً، وتبدأ قيمتها من أول ألف جنيه.

وأخيراً، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، يوجد الصك الثلاثي الذي ينقسم إلى 3 شرائح تختلف في قيمة الرصيد والعائد.

الشريحة الأولى من ألف جنيه لأٌقل من 150 ألف جنيه: يصرف عائدا سنويا يتراوح بين 15% يصرف كل شهر، و15.25% يصرف كل 3 شهور، و15.5% يصرف كل سنة.

الشريحة الثانية من 150 ألف جنيه لأقل من مليون جنيه: يصرف عائدا سنويا يتراوح بين 15.25% يصرف شهرياً، و15.4% يصرف كل 3 شهور، و15.7% يصرف كل سنة.

الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى فوق: يصرف عائدا سنويا يتراوح بين 16% شهريا، و16.25% كل 3 شهور، و17.25% كل سنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.