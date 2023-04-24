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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيادة موازنة الدعم تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأحوال المواطنين المعيشية

خالد بدوي
خالد بدوي

رحب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه.

أوضح بدوي في بيان صادر عنه أن هذه التوجيهات جاءت بهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد انعكاسا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.

تابع نائب التنسيقية الدكتور خالد بدوي، ان التداعيات السلبية الناجمة من الأزمات العالمية أثرت على كل دول العالم الفقيرة والغنية بلا استثناء، موضحا أن الدولة المصرية كانت من الدول التي وقفت عونا لمواطنيها في هذه التحديات ولم تتخلى عنهم في مواجهة هذه الأثار السلبية.

أكمل عضو مدلي النواب أن قرارات الدولة المصرية من رفع معاشات وزيادة أجور وزيادة عدد من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يؤكد دراية القيادة السياسية بأحوال المواطنين وظروفهم المعيشية والتي هي في حاجة لمثل هذه القرارات.

 

وعن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بمبلغ يصل إلى 171 مليار جنيه، قال نائب التنسيقية أن هذا الامر من شأنه توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من اجل الارتقاء بهم ليعيشوا حياة كريمة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جائحة كورونا حياة كريمة مجلس النواب الحماية الاجتماعية خالد بدوي

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