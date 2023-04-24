عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة نادرة تظهر في السماء أعرف القصة ؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا  مجموعة صورًا ومقاطع فيديو لظاهرة تعد نادرة من نوعها قد حدثت في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق عليها أمواج متوحشة  أو وغيوم "أندولادوس أسبيراتوس" و قد ظهرت تحديدًا في مدينة جورهان في السماء لتثير الرعب بين السكان في ولاية نيوهامشر الأمريكية، التي رصدت فيها الظاهرة.

وتتشكل تلك  الأمواج المتوحشة في السماء، بسبب هبوب رياح جافة وذلك من أعالي الجبال ثم تتحول إلى غيوم متموجة، وذلك مع ظهور أشعة الشمس ليصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.

قد أثارت الظاهرة والتي ظهرت في سماء ولاية نيوهامشر، المعروفة باسم الأمواج المتوحشة في السماء، ردود أفعال واسعة، ومخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مقاطع فيديو رواد مواقع السوشيال ولاية نيوهامشر أعالي الجبال الأمواج المتوحشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

لسبب لن تتوقعه..ألسنة النيران تشتعل في طائرة ركاب أمريكية

حصد 4.4 مليون مشاهدة.. فيديو داخل حمام طائرة يثير الجدل على السوشيال ميديا

كأنه يشعر بموته.. ابنة السوري محمد قنوع تنشر صورة له قبل وفاته

تثير الجدل والغضب عبر السوشيال ميديا.. سيدة تلتهم 350 ألف ضفدع

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

أثارت غضب السكان.. الأغنام تتجول في شوارع مقاطعة ويلز

الطفل الذي يبدأ بالصراخ هو الفائز| مهرجان غريب من نوعه.. اعرف القصة

أضحك الملايين لسبعة عقود| وفاة ممثل كوميدي شهير.. وهذه تفاصيل أيامه الأخيرة

ترشيحاتنا

إسلام أباد تثمن جهود مصر فى إجلاء رعايا باكستان من السودان

وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

أعلى 5 شهادات استثمار إسلامية | تعرف على عائدها ومدتها

التجربة كانت صعبة.. عائد من السودان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا.. ومفاجأة بشأن الهجوم المضاد

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى كرون.. تناول هذه الأطعمة يقلل النوبات المتكررة

جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

بترجع .. مقتطفات من حفل أميمة طالب في الرياض

نتيجة صادمة.. ماذا تفعل الوحدة لمدة 8 ساعات بجسمك؟

فيديو

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

آلاف الهزات الأرضية يوميا.. ماذا يحدث ؟ | وحقيقة زلزال الوادي الجديد

أميمة طالب تفاجئ عبادي الجوهر في عيد ميلاده.. شاهد

هل يفعلها تحت الوصاية؟.. حكاية 7 أفلام ومسلسلات حاولت تغيير القوانين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ