ظاهرة نادرة تظهر في السماء أعرف القصة ؟

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مجموعة صورًا ومقاطع فيديو لظاهرة تعد نادرة من نوعها قد حدثت في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق عليها أمواج متوحشة أو وغيوم "أندولادوس أسبيراتوس" و قد ظهرت تحديدًا في مدينة جورهان في السماء لتثير الرعب بين السكان في ولاية نيوهامشر الأمريكية، التي رصدت فيها الظاهرة.

وتتشكل تلك الأمواج المتوحشة في السماء، بسبب هبوب رياح جافة وذلك من أعالي الجبال ثم تتحول إلى غيوم متموجة، وذلك مع ظهور أشعة الشمس ليصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.

قد أثارت الظاهرة والتي ظهرت في سماء ولاية نيوهامشر، المعروفة باسم الأمواج المتوحشة في السماء، ردود أفعال واسعة، ومخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.