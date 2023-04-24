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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرار الرئيس السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية انحياز للمواطن البسيط

صدى البلد

رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ما يواجهونه من ضغوط اقتصادية بسبب موجة التضخم العالمية، مؤكدا أن القرار يعد انحيازا واضحا للمواطن البسيط.

وقال "عثمان"، إن قرارات الرئيس ستمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، في ظل تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدعم يشمل جميع المجالات، فقد تم تخصيص ١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، بما يعني تخفيف الضغوط عن البسطاء في كافة المجالات.

وأكد "عثمان" ، أن أصحاب المعاشات على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تم تخصيص ٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.

وشدد النائب أحمد عثمان، على أهمية توجيهات الرئيس باستمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح النائب، أن الدولة تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين»، وهو ما سينعكس إيجابا علي القطاعات الإنتاجية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع التموينية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الخزانة العامة للدولة المواد البترولية الحماية الاجتماعية

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