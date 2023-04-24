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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الداماغية..انتبه

صدى البلد

تعد السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتتطلب عناية فورية ويصاب بها البعض عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم. في معظم الحالات ، يحدث هذا بسبب جلطة دموية ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا بسبب انفجار الأوعية الدموية في الدماغ.

 

 هذا النوع  يشكل حوالي 80% من السكتات الدماغية، وهذه السكتة تحدث عندما تضيقّ شرايين الدماغ أو تنسدّ، مما يُسبب انخفاضًا كبيرًا في كمية الدم المزوّدة إلى الدماغ، وهذا يمنع تزويد الدماغ بالأكسجين ومواد الغذائية المختلفة، مما يُؤدي إلى موت خلايا الدماغ خلال دقائق معدودة.

وفى هذا التقرير نستعرض لكم بعض المؤشرات التى تدل على الاصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية..

1_النطق

قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه ، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا ؛ قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

2-"يلاحظ معظم المصابين بسكتة دماغية فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح دون ألم.

3_القيء أو الغثيان المفاجئ 

4_ينقل العصب البصري إشارات إلى الدماغ ويحمل ملايين الألياف العصبية والأوعية الدموية.

5_لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية المشتبه بها من رفع ذراعيه وإبقائهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

أعراض السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية الصامتة أعراض السكتة الدماغية العابرة

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