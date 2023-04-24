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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

صدى البلد

سرطان الأمعاء ، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم ، من البطانة الداخلية للأمعاء وعادة ما يسبقه نمو يسمى  بـ الأورام الحميدة ، والذي قد يصبح سرطانًا جائرًا إذا لم يتم اكتشافه. 

وهناك بعض الاصوات التى تنتج عن البطن وحركة الامعاء تؤكد على إصابتك بسرطان القولون ولا تعلمها ، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير بعض المؤشرات التى يمكنك من خلالها معرفة اصابتك بسرطان القولون وفقا لموقع  "bestlifeonline".

ألم في البطن ، انتفاخ أو تقلصات

ألم الشرج أو المستقيم

كتلة في الشرج أو المستقيم

فقدان الوزن

التعب غير المبرر

التعب و / أو فقر الدم (شحوب البشرة والضعف وضيق التنفس)

نصائح تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون..

-الإقلاع عن التدخين:

"المدخنون المنتظمون لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم ، بالإضافة إلى معدل وفيات أعلى مقارنة بغير المدخنين، يرتفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم خطيًا مع شدة تدخين السجائر ومدته، يجب عليك الإقلاع عن التدخين لتقليل فرصتك في الإصابة بسرطان القولون.

-تجنب استهلاك الكحول:

ارتبطت زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم باستهلاك الكحول، يمكن الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق الإقلاع عن الكحول أو الإقلاع عنه،  يوصى بالحد من تناول الكحوليات بما لا يزيد عن مشروبين في اليوم للذكور ومشروب واحد في اليوم للنساء.

نصائح تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أسباب سرطان القولون أطعمة تحمى من سرطان القولون

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