المتحدث باسم الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن قتال ابنه في صفوف فاجنر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، في تعليقه على اختيار ابنه نيكولاي للقتال في صفوف مجموعة فاجنر، إن متطوعين مختلفين يدخلون وحدات مختلفة يشاركون في العملية الخاصة في أوكرانيا، لكن الجميع يقومون بعملهم.

وسُئل بيسكوف عن سبب اختيار ابنه لفاجنر وليس القوات المسلحة الروسية، وقال: "بالنسبة إلى ابني، لا أريد أن أكون مطوّلًا.. لا يسعني إلا أن أقول إنه اتخذ قرارًا بنفسه، فهو شخص بالغ. أما بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة، فهناك الكثير من الأشخاص يقاتلون هناك”.

وأضاف: “هناك أيضًا هؤلاء مفارز المتطوعين التي عملت لمدة 8 سنوات، والتي انضمت بعد ذلك إلى القوات المسلحة، وهناك أيضًا وزارة الدفاع، وهناك أيضًا كتائب أخرى كثيرة، ومتطوعون مختلفون يدخلون وحدات مختلف، لكنهم جميعًا يفعلون شيئًا واحدًا”.

وقال بيسكوف: "الجميع يفعلون شيئًا بطوليًا معًا. أنا فخور بابني".