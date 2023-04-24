عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن قتال ابنه في صفوف فاجنر

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، في تعليقه على اختيار ابنه نيكولاي للقتال في صفوف مجموعة فاجنر، إن متطوعين مختلفين يدخلون وحدات مختلفة يشاركون في العملية الخاصة في أوكرانيا، لكن الجميع يقومون بعملهم.

وسُئل بيسكوف عن سبب اختيار ابنه لفاجنر وليس القوات المسلحة الروسية، وقال: "بالنسبة إلى ابني، لا أريد أن أكون مطوّلًا.. لا يسعني إلا أن أقول إنه اتخذ قرارًا بنفسه، فهو شخص بالغ. أما بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة، فهناك الكثير من الأشخاص يقاتلون هناك”.

حيل قذرة.. روسيا توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا بعد قرار صادم لواشنطن

سلاح ذو حدين.. روسيا تكشف عن ارتفاع تاريخي لـ التضخم بمنطقة اليورو

وأضاف: “هناك أيضًا هؤلاء مفارز المتطوعين التي عملت لمدة 8 سنوات، والتي انضمت بعد ذلك إلى القوات المسلحة، وهناك أيضًا وزارة الدفاع، وهناك أيضًا كتائب أخرى كثيرة، ومتطوعون مختلفون يدخلون وحدات مختلف، لكنهم جميعًا يفعلون شيئًا واحدًا”.

وقال بيسكوف: "الجميع يفعلون شيئًا بطوليًا معًا. أنا فخور بابني".

أوكرانيا فاجنر مجموعة فاجنر الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

موضوعات متعلقة

الخارجية تعلن إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان

عضو بالكونجرس الأمريكي يطالب بالتوقف عن مساعدة أوكرانيا

سفير مصر فى الخرطوم ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصري في السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان

"لا نريد حربًا عالمية ثالثة".. مطالب أوكرانيا الجديدة تثير غضابا واسعا

حيل قذرة.. روسيا توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا بعد قرار صادم لواشنطن

الاستقالات تعصف بـ إدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟

وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

خلية الأزمة المعنية.. الرئيس السيسي يتابع لحظيا عمليات إجلاء المصريين من السودان|فيديو

احداث شغب ومقاومة السلطات.. تفاصيل التحقيق مع 18 مشجعا من جماهير الأهلي

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

إمام عاشور دكة 4 مباريات وخارج حسابات ميتلاند.. ومفاجأة عن توقيعه للأهلي

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الداماغية..انتبه

المتحدث باسم الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن قتال ابنه في صفوف فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

أشكال مختلفة ومطرقعة.. أعرفِ موضة جينز 2023

أغربها الشاي باللبن والساندوتشات.. احذر تناول هذه الأكلات معا

جلسة تصوير تضعها فى مأزق.. ريم مصطفى تثير الجدل بـ مكان التاتو الخاص بها

فيديو

وصول المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة

مسلسلي القادم مع محمد سامي.. تصريحات محمد رمضان مع صاحبة السعادة|فيديوجراف

"يلا يا لولا".. ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ