شظايا بالحبل الشوكي.. إصابة شاب مصري بشلل نصفي في السودان

نشرت الناشطة السودانية، ثويبة هاشم، استغاثة طالب مصري، يدعى محمود عاطف محمد طنطاوي، الذي تعرض لإصابات بالغة، إثر المواجهات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع.

ونشرت هاشم عبر الفيسبوك استغاثته، وجاء بها: “ في واحد صاحبي مصري اتصاب هنا ف الستين وراح مستشفى شرق النيل شالوا ليه الشظايا الخارجية، وقفوا النزيف وبعدين نقلوه مستشفي مدني اسمها حنتوب عملوا ليه عملية”.

وتابع: "الشظايا كانت واصله الحبل الشوكي وحاليا هو أطرافه السفلية مبتتحركش وصحابه الي كانوا معاه في المستشفي رجعو الخرطوم وحاليا هو لوحده في المستشفي ومش معاه تليفون اسمه محمود عاطف محمود طنطاوي لو حد يقدر يساعد او يطمنا عليه او حالته كل اللي نعرفه ان المستشفي اسمها حنتوب في مدني".

وناشدت الناشطة ثويبة هاشم وزارة الخارجية المصرية، التدخل لمحاولة التواصل مع الشاب ومتابعة حالته.