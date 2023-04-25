عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل كتب كتابها.. تفاصيل مقتل فتاة على يد زميلها بالعمل في الشرقية |صور

الفتاة المجني عليها
الفتاة المجني عليها

بعد أن كانت الأسرة تستعد لعقد قران نجلتهم وبعد أن كانت الأفراح والزغاريد هي المسيطرة علي المنزل وفجأة وبدون مقدمات تحولت الأوضاع وسادت حالة من الحزن والصراخ أرجاء المنزل عقب عثور الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق علي جثة نجلتهم داخل شوال بأحد المصارف المائية.

تفاصيل مأسوية روتها أسرة الفتاة " أمينة م م" 20 سنة والمقيمة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية لصدي البلد حيث أكد "أسامة العجمي" خال المجني عليها ان الفتاة الجميع يشهد لها بحسن الخلق والسيرة الطيبة ويوم الواقعة وخاصة ان الفتاة كان من المقرر عقد قرانها يوم 27 من شهر رمضان الماضي وأبلغت والدتها انها سوف تذهب لشراء لبس العيد وسوف تذهب مع أصدقائها الي قرية المنير التابعة لدائرة المركز.

وأضاف "أسامة" قائلا .."أمينة" تعمل بأحد المصانع بمدينة العبور ومخطوبة من أحد الشباب وهو جار لها وبالفعل قامت بالذهاب الي قرية المنير لشراء الملابس التي تحتاج اليها ومعها مبلغ من المال قرابة الف او الف ونصف وقام والد خطيبها بإعطائها مبلغا من المال ايضا لشراء ما تحتاج اليها ولم يكن أحد يتوقع ان يحدث لها ما حدث.

وأشار خال المجني عليها الي انه بعد ان تغيبت "أمينة" عن المنزل ومع تأخر الوقت قامت والدتها بالاتصال هاتفيا بها ولكن كان الهاتف مغلقا لتدخل في النفوس حالة من الخوف والقلق وبالفعل تم التوجه الي مركز شرطة مشتول السوق وتم تحرير محضر بتغيب نجلتها.

واستكمل "أسامة العجمي" قائلا انه علي الفور تحرك رجال الأمن وتم تحديد المتهم وتبين أنه أحد زملائها في العمل وقام بقتلها ووضع جثتها داخل شوال وقام بالاتصال بأحد أصدقائه وقام بوضع الجثة داخل توك توك وقام بإلقائه بأحد المصارف المائية.

واختتم "العجمي" قائلا انه مع مرور الوقت وعندما تم العثور علي لجثة كانت قد تغيرت ملامحها ولكن تم التعرف علي الجثة من خلال بعض العلامات بالجسد مشيرا الي ان والدتها تطالب بالقصاص العادل من قاتل نجلتها.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة غاز بالشرقية

ومن جانبها فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر ارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره قام باستدراجها لمسكنه ، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة ، واستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل ، وقاما بنقل الجوال باستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بأحد المجارى المائية .

كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه.. وتم العثور على جثة المجنى عليها بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

الفتاة المجني عليها
الفتاة المجني عليها

1
1
2
2
الشرقية وزارة الداخلية محافظة الشرقية مدينة العبور الأمن المجاري المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية

بـ 4 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

العقوبات الأمريكية تستهدف 3 أشخاص في الصين بتهمة متعلقة بـ«تسليح بيونج يانج»

روسيا: ضربات أوكرانيا الأخيرة على الممر الإنساني تهدد مبادرة توسيع الحبوب

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ