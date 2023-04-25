أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تستقبل أولادها العائدين من السودان

أخبار مصر.. استقبلت مصر عددا من المصريين العادين من السودان.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مبتسيبش أولادها .. كيف أدارت مصر ملف إعادة المصريين من السودان؟

أثبتت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نجاحها في إدارة ملف إعادة المصريين من السودان والملف الخارجي بشكل عام، وقدرتها على حماية أبناءها في الداخل والخارج…

الرئيس السيسي يتابع عملية إجلاء ووصول المصريين من السودان

وصل مساء اليوم عدد من المصريين القادمين من السودان إلي مطار شرق القاهرة، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

مصادر: خلية أزمة من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة لمتابعة إجلاء المصريين بالسودان

وصل مساء اليوم عدد من المصريين القادمين من السودان إلي مطار شرق القاهرة، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم..

بتوجيهات رئاسية| وصول عدد من المصريين بالسودان إلى مطار شرق القاهرة

وصل مساء اليوم عدد من المصريين القادمين من السودان إلي مطار شرق القاهرة، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم…

التجربة كانت صعبة.. عائد من السودان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وجه عائد، منذ قليل، رسالة إلى الرئيس السيسي ضمن عودة عدد من المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



164 عاما على إنشاء قناة السويس.. قصص وصفحات مضيئة من العرق والكفاح

قناة السويس ممر مائي صناعي بطول 193 كم بين بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر، وتقسم القناة إلى قسمين

وصول ثاني طائرة تقل مصريين عائدين من السودان إلى مطار شرق القاهرة

وصلت ثاني طائرة تقل المصريين من السودان، مساء اليوم، الإثنين، بعد نجاح عملية إجلائهم من قبل السلطات المعنية في مصر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان…

أبناء الجالية المصرية العائدون من السودان: نعمة الأمن والأمان بمصر لا تقدر بثمن

تبذل كافة أجهزة الدولة جهودًا كبيرة لإجلاء أبناء الجالية المصرية في السودان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لهم حتى عودتهم إلى مصر…

من أفغانستان للسودان.. الطائرة 1295 وقصص نقل المصريين من مناطق الصراع

الطائرة 1295.. في مغرب يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل، حطت الطائرة العسكرية المصرية C130 ذات الترقيم 1295 لمطار شرق القاهرة الجوي التابع للقوات المسلحة

في ذكرى تحريرها..خبراء استراتيجيون: عبور جديد بسيناء نحو التنمية بعد دحر الإرهاب

تحتفل مصر والقوات المسلحة، غدا الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، وهي الذكرى التي تأتي هذا العام، وقد تطهرت الأرض بعد نحو 9 سنوات

متحدث الكنيسة ينفي الأنباء المتداولة عن تدهور حالة البابا تواضروس الثاني الصحية

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بصحة جيدة ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

زادت 10 سنتيمتر.. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع مستويات البحار.. ومدن مهددة بالغرق

لعب الإنسان منذ آلاف السنين، دورا هاما في إحداث تغييرات عديدة على المناخ والطبيعة فإضافة لتسببه في انقراض عدد كبير من الكائنات الحية..

في 9 سنوات.. 2,1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال سيناء

يواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، متابعته الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية…

موعد صرف معاش شهر مايو .. استعدادات مكثفة

ينتظر ١١ مليون مواطن أصحاب المعاشات،موعد صرف معاش شهر مايو ٢٠٢٣ ، متضمنة الزيادة الجديدة ، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للبدء فى صرف المعاشات لـ ١١ مليون مستحق وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق ١ مايو ٢٠٢٣ …

الهجرة والقومي للمرأة ينفذان حملات طرق أبواب بمحافظتي الدقهلية والغربية

تستكمل وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظاتي الغربية والدقهلية في إطار جهود الدولة للحد من مخاطر الهجرة غير الآمنة وتوفير البدائل الآمنة.

تأهيل الترع يحقق العدالة ويوفر المياه..20 ألف كم بتكلفة 80 مليار جنيه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري رؤيتها الشاملة والتي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً..

قبل العودة من إجازة العيد.. قائمة غرامات السكة الحديد لركوب القطارات بدون تذكرة

يحتاج العديد من المواطنين إلى السفر عبر القطارات والتنقل بين المحافظات المختلفة سواء فى الوجه القبلي أو البحري، مع انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك…

الري: إيقاف أعمال التعدي بالردم على مجري نهر النيل في الدقهلية

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها…

مصر تستقبل مراكب قمح وذرة صفراء من روسيا وأوكرانيا| تفاصيل

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن مفتشي الحجر قاموا خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة بفحص الصادرات والواردات الزراعية في جميع المواني والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.