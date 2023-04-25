بايدن يلتقي نواب ولاية تينيسي لمناقشة السيطرة على السلاح

التقى الرئيس الامريكي جو بايدن بثلاثة نواب من ولاية تينيسي في البيت الأبيض يوم الاثنين بعد أن واجهوا الطرد لمشاركتهم في احتجاجات حول السيطرة على الأسلحة في مقر الولاية ، ووصف قرار عزل اثنين منهم بأنه 'صادم' و 'غير ديمقراطي'.

قال بايدن لممثلي الولاية جاستن بيرسون وجوستين جونز وغلوريا جونسون خلال اجتماع في المكتب البيضاوي: 'أنت تدافع عن أطفالنا ، وتدافع عن مجتمعاتنا'.

تم طرد جونز وبيرسون - وهما من الشباب السود المشرعين - في وقت سابق من هذا الشهر ولكن بعد فترة وجيزة عادوا إلى مناصبهم من قبل محلياتهم في تصويت خاص. جونسون ، وهو أبيض ، نجا بصعوبة من تصويت طرد.

ودعا الجمهوريون الذين يسيطرون على الهيئة التشريعية لولاية تينيسي إلى طردهم لأنهم عطّلوا إجراءات مجلس النواب ، قائلين إن الثلاثة انتهكوا قواعد اللياقة من خلال الاحتجاج على أرضية مجلس النواب.

انضم المشرعون الثلاثة إلى أطفال وأولياء أمور وآخرين احتجوا في مبنى الكابيتول بالولاية بعد أيام من إطلاق نار في مدرسة في ناشفيل أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال في التاسعة من العمر وثلاثة من موظفي المدرسة.

وقال المشرعون إنهم ناقشوا مع علم بايدن الأحمر وقوانين التخزين الآمن ، وحظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية ، من بين تدابير أخرى للسيطرة على الأسلحة.

قال جونسون: 'هناك اهتمام كبير بإنجاز شيء ما في العمل'.

لم يذكر المشرعون في ولاية تينيسي ما هي الإجراءات المحددة ، إن وجدت ، التي ناقش بايدن اتخاذها على المستوى الوطني.

قال جونز: 'تحدثنا عن كيف يمكن أن تكون تينيسي نموذجًا للأمة'. 'هذه ليست لحظة ، إنها حركة'.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، الأسبوع الماضي ، إن بايدن يقدر ممثلي الدول الثلاث الذين دعوا إلى فرض قيود أقوى على الأسلحة ، لا سيما حظر ما يسمى بالأسلحة الهجومية - وهي قضية واصل الرئيس الضغط من أجلها.

كما حضرت نائبة الرئيس كامالا هاريس الاجتماع مع بايدن. سافر هاريس إلى ناشفيل للقاء النواب الثلاثة في وقت سابق من هذا الشهر وكرر دعواتهم للتغيير.