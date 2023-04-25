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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بسيناء

وضع اكليل الزهور
وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

 

تبدأ محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ،  احتفالها بالعيد القومي ال٤١   ..حيث يتضمن الاحتفال  العديد من  الفعاليات من بينها افتتاح مشروعات فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وندوات وحوار مع الشباب من  ٩ محافظات، واقامة مهرحان لسباقات الهجن بمضمار  العريش،  بمشاركة عدد من المحافظات وحضور وزراء وفنانين وشخصيات عامة.

حيث تنطلق احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي اليوم  الثلاثاء ، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة  الاصطفاف الساعة العاشرة صباحا ، مع عزف  فرقة الموسيقات العسكرية، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية
، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها مؤخرا بالعريش.

 

منطقة السبيل:

 
حيث تشمل المشروعات الجديدة  التي سيتم افتتاحها بمدينة العريش،  مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف،  كما سيتم تسليم قطع أراضي ، وتراخيص مبانى الأهالي بمنطقة ميناء العريش البحري، وحفل تخريج دفعة القابلات التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء.

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شوشة يعلن برنامج احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء

 

سيناء الاحتفال العيد القومي الزهور

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