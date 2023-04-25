اليوم.. وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بسيناء

تبدأ محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، احتفالها بالعيد القومي ال٤١ ..حيث يتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات من بينها افتتاح مشروعات فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وندوات وحوار مع الشباب من ٩ محافظات، واقامة مهرحان لسباقات الهجن بمضمار العريش، بمشاركة عدد من المحافظات وحضور وزراء وفنانين وشخصيات عامة.

حيث تنطلق احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي اليوم الثلاثاء ، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الاصطفاف الساعة العاشرة صباحا ، مع عزف فرقة الموسيقات العسكرية، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية

، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها مؤخرا بالعريش.

منطقة السبيل:



حيث تشمل المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها بمدينة العريش، مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف، كما سيتم تسليم قطع أراضي ، وتراخيص مبانى الأهالي بمنطقة ميناء العريش البحري، وحفل تخريج دفعة القابلات التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء.