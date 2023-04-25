حبس شخصين لاتجارهما في الحشيش بالتبين

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالتبين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصدر بالإتجار، وذلك في فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة ، قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وتم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- هاتفى محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.