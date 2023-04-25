اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة طور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان عن عن فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بالمدينة غدًا الثلاثاء، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.



وأوضح البيان أن برنامج الصيانة الدورية المبرمجة سيجري على مدار 4:30، اعتبارًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، على فترات متتالية بهذه المناطق "المنشية بالكامل، جبل الطور، موقف التاكسي، مسجد الحق المبين، مسجد المنشية الجامع، نادي الطور، ديوان عام المحافظة، دار العاملين، منطقة القزق، عمارات حي الزهور، وحدة طب الأسرة بالمنشية، مركز التأهيل"، والمحلات والمخابز والمدارس بهذه المناطق.



وناشدت المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال مواعيد الفصل، لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.

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