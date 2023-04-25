حبس لص سرق أجهزة من داخل مدرسة في مدينة بدر

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل مدرسة في مدينة بدر، ولاذ بالفرار.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان المتهم قد اقتحم مدرسة في مدينة بدر، واستولى على أجهزة من داخلها، ولاذ بالفرار، إلى أن تمكن رجال أمن القاهرة من تحديده وضبطه، وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، عرض أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، لـ"2 كيسة كمبيوتر، و6 مراوح، وطابعة"، على تجار بيع وشراء الخردة، بدائرة القسم، بقصد بيعها، ويُشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة، فتم ضبطه وبحوزته الأجهزة مجهولة المصدر.

وبمواجهته؛ اعترف بسرقتها من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

وباستدعاء مديرة المدرسة؛ تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.