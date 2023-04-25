المتحدث باسم الكرملين يؤكد مشاركة ابنه الأكبر في العملية العسكرية الخاصة لروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين، إن نجله الأكبر شارك بالفعل في العملية الخاصة لروسيا ، لكن لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي ، قال رئيس الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر ، يفغيني بريغوزين ، إن نجل بيسكوف ، نيكولاي ، عمل كرجل مدفعية في فاغنر.

واضاف 'لقد خدم في الجيش ، في الواقع ، قام بواجبه الدستوري. لقد اتخذ مثل هذا القرار ، إنه بالغ ... نعم ، بالفعل ، شارك في العملية العسكرية الخاصة. لا أريد أن أقول المزيد عن وقال بيسكوف 'هذا ليس له علاقة بعملي'.

وقال إنه فخور بابنه.

وتابع بيسكوف 'فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ، هناك الكثير من الأشخاص متورطون هناك. هناك مفارز المتطوعين التي عملت لمدة 8 سنوات ، والتي انضمت بعد ذلك إلى القوات المسلحة ، وهناك أيضًا وزارة الدفاع ، وهناك أيضًا العديد من الكتائب الأخرى' ، قال بيسكوف. .

واضاف 'يدخل متطوعون مختلفون وحدات مختلفة ، لكنهم جميعًا يفعلون شيئًا واحدًا ، فهم يشاركون معًا في قضية بطولية. أنا فخور بابني.'

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحماية من القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية ، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ، تهدف إلى 'نزع السلاح ونزع السلاح' في أوكرانيا ، وتحرير دونباس بالكامل.

وفرضت الدول الغربية عقوبات عديدة على روسيا وتزود أوكرانيا بالسلاح.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.