مليون و200 ألف قطعة.. حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الألعاب النارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وذلك في فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخل المخزن على عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,٢ مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .